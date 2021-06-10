Более 100 тысяч приморцев выбрали объекты благоустройства

«Если смотреть не на абсолютное количество проголосовавших, а в расчёте на количество населения на 1 000 человек, то я бы выделил несколько регионов, которые особенно отличились. Это Липецкая, Мурманская области, Краснодарский край и Республика Калмыкия — здесь свое мнение выразили почти каждый пятый. И конечно же, Магаданская область, в которой проголосовал почти каждый второй житель. Интересно, что в их числе как территории с минимальным количеством населения — это Магаданская область, так и один из самых многочисленных субъектов — Краснодарский край», — рассказал гендиректор АНО «Диалог Регионы» Алексей Гореславский.