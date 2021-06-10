До 1,5 миллиона рублей могут выиграть НКО Приморья для своих проектов

«У некоммерческих организаций есть ровно месяц на то, чтобы подать заявку. Оформить ее в электронном виде и узнать больше о конкурсе можно на специально созданном официальном сайте конкурса грантгубернатора25.мояроссия.рф. В 2021 году на предоставление субсидий СО НКО по итогам конкурсного отбора в краевом бюджете предусмотрено 65 миллионов рублей», — рассказала замдиректора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.