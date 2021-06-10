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До 1,5 миллиона рублей могут выиграть НКО Приморья для своих проектов

10 июня 2021, 00:05
Фото: Медиахолдинг1Mi
Конкурс грантов для социально ориентированных НКО стартовал в Приморье. Организации получили возможность выиграть до 1,5 миллиона рублей на реализацию своих проектов. Заявки принимаются до 9 июля включительно, сообщили в правительстве региона.

Специалисты отмечают, что на конкурс принимаются проекты, направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодежи и популяризацию краеведения; развитие институтов гражданского общества; укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии; профилактику социального сиротства и поддержку материнства и детства; социальное обслуживание, социальную поддержку и защиту граждан; повышение качества жизни людей пожилого возраста; развитие духовно-нравственных основ, традиционного образа жизни и культуры российского казачества; охрану окружающей среды и защиту животных.

Также, рассматриваются инициативы, нацеленные на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, реабилитацию, социальную и трудовую реинтеграцию лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы или подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера.

По условиям конкурса, проект должен стартовать не ранее 15 сентября 2021 года и завершиться не позднее 15 сентября 2023 года. Выигранные средства можно направлять на оплату товаров и услуг, труда наемных работников, подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников некоммерческой организации в тех случаях, когда это необходимо для успешной реализации заявленной инициативы.

С помощью гранта запрещается приобретать алкогольную и табачную продукцию, оплачивать пени и штрафы некоммерческой организации, осуществлять предпринимательскую деятельность, производить капитальный ремонт и капитальное строительство.

«У некоммерческих организаций есть ровно месяц на то, чтобы подать заявку. Оформить ее в электронном виде и узнать больше о конкурсе можно на специально созданном официальном сайте конкурса грантгубернатора25.мояроссия.рф. В 2021 году на предоставление субсидий СО НКО по итогам конкурсного отбора в краевом бюджете предусмотрено 65 миллионов рублей», — рассказала замдиректора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.

Ивченко отметила, что 11 июня в 11:00 состоится обучающий семинар для социально ориентированных некоммерческих организаций Приморья, где все желающие смогут узнать больше о краевом конкурсе грантов, задать интересующие вопросы. Занятие проведут в режиме онлайн. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию. Ссылка для подключения придет на указанную в анкете электронную почту за час до начала мероприятия.

Кроме того, можно обратиться за консультацией по вопросам подачи заявок на конкурс непосредственно в департамент внутренней политики Приморского края.

На вопросы ответят главный консультант отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества Валентина Владимировна Протопович (телефон: 8 (423)220-92-07, электронная почта: [email protected]) и начальник отдела изучения гражданского общества Приморского научно-исследовательского центра социологии, который является подведомственным учреждением департамента, Никита Александрович Голик (телефон: 8 (423)240-78-31), электронная почта: [email protected]).

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