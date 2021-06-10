Гостевой маршрут Владивостока украсят дальневосточные города

Инициировал проект начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды администрации Владивостока Павел Шугуров. Он отметил, что цель проекта — не только представить регионы Дальнего Востока в его столице, но и укрепить дружеские отношения между субъектами, делая проект совместно.