Киберсхватка: дальневосточных геймеров приглашают сразиться за кубок «Ростелекома»

««Ростелеком» постоянно поддерживает развитие киберспорта: организует соревнования, развивает в партнерстве с лидерами игрового рынка экосистему продуктов и цифровых сервисов для геймеров. Турнир «Кубок «Ростелекома» — отличная возможность для известных дальневосточных команд и только начинающих игроков помериться силами и выяснить кто же сильнее. Ждем интересных поединков и ярких побед!» — рассказал директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Баир Аюшеев.