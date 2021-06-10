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Ночью на дорогах Владивостока появилась новая разметка

9 июня 2021, 23:49
Фото: vlc.ru
В ночь на 10 июня во Владивостоке обновили разметку на Русской, Гоголя, проспекте Красного Знамени и Университетском проспекте. В мэрии отмечают, что мобильные бригады предприятия «Содержание городских территорий» наносят новую разметку практически каждую ночь.

Нанесением разметки на дорогах приморской столицы занимаются четыре мобильные бригады — они работают по ночам, чтобы не создавать дополнительных проблем движению автотранспорта.

«Работы ведутся во всех районах города. С помощью краски и термопластика наносим сплошные и прерывистые, стоп-линии, островки безопасности, зебры и другие виды разметки», — рассказал глава отдела организации дорожного движения муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий» Игорь Тарасенко.

Стоит отметить, что в данный момент во Владивостоке обновили более 300 переходов и около 400 километров осевых линий.

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