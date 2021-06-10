Ночью на дорогах Владивостока появилась новая разметка

В ночь на 10 июня во Владивостоке обновили разметку на Русской, Гоголя, проспекте Красного Знамени и Университетском проспекте. В мэрии отмечают, что мобильные бригады предприятия «Содержание городских территорий» наносят новую разметку практически каждую ночь.

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