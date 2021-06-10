Около 400 тысяч тонн рыбы поймали рыбаки Приморья в 2021 году

Стоит отметить, что согласно последним данным, в среднем один приморец потребляет за год более 30 килограммов рыбы — по этому показателю регион превосходит остальные субъекты России. Согласно стандарту, на человека должно приходится не менее 22 килограмма рыбных продуктов в год, и Приморье даже превышает этот показатель.