Первые фермы смонтировали строители навеса на «Терминале Астафьева»

Проектировщики учли суровые приморские погодные условия, с тем, чтобы конструкция выдержала и ветровую, и дождевую нагрузку.Строительство навеса над зоной выгрузки – это уже четвертый этап программы модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на защищенную перевалку. Эксперты всероссийской общественной экологической организации «Зеленый патруль» признают, что она эффективна и может служить хорошим примером остальным стивидорам по всей стране.