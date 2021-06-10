Реальные зарплаты приморцев упали

В сложившихся обстоятельствах лучше всех дела обстоят у строителей прочих инженерных сооружений, их зарплата в январе марте была выше среднекраевой в 2,8 раза. В 2,4 раза выше зарплата в нефте- и газодобывающих компаниях. У сотрудников воздушного, морского и трубопроводного транспорта зарплата выше в 1,9 раз. У железнодорожников и производителей транспорта заработная плата превышает среднюю краевую в 1,7 раз. Букмекерские конторы и казино платят своим сотрудникам в 1,8 раза больше среднекраевого размера оплаты труда.