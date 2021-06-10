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Россия возобновила авиасообщения с семью странами

10 июня 2021, 01:04
Фото: Медиахолдинг1Mi
10 июня Россия возобновила авиасообщение с семью странами — с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. Ранее авиасообщение было приостановлено из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Отметим, что в Австрию, Венгрию, на Маврикий, в Марокко и Хорватию самолёты будут летать два раза в неделю, а в Ливан и Люксембург — один раз. Все рейсы выполняются из Москвы.

Кроме того, с сегодняшнего дня увеличится число авиарейсов из Москвы в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет, Сербию, Белоруссию и Германию. Также возобновится чартерное авиасообщение с Албанией.

Напомним, что на сегодняшний день международные рейсы из РФ возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Казахстан, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Танзанию, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Кубу и Сейшелы, в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию и Великобританию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в сентябре 2021 года россияне смогут более свободно выезжать за рубеж, так как к этому времени уровень иммунизации в стране должен вырасти до 60%.

«Неплохо было бы, если бы европейские регуляторы признали, что люди, привитые нашими вакцинами, ничем не отличаются от тех, кто привит Moderna или Pfizer», — отметил Путин.

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