Мэрия: Доходы в бюджет Владивостока выросли

Кроме того, при главе города Владивостока, при административно-территориальных управлениях по районам города Владивостока за отчетный период проведено 54 заседания МВК по налоговой и социальной политике. Рассмотрено 479 предприятий, в том числе по вопросам задолженности по заработной плате, низкого уровня оплаты труда, ее легализации 249. Повысили уровень оплаты труда 135 предприятий из числа заслушанных по вопросам оплаты труда и ее легализации. В результате работы комиссии сумма погашенной задолженности по налоговым платежам в бюджетную систему РФ, внебюджетные фонды составила 30,9 миллионов рублей.