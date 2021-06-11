Сильный дождь во Владивостоке будет идти в течение всего дня

Специалисты мэрии просят на время непогоды по возможности отказаться от использования личного автотранспорта. Его также рекомендуют парковать вдали от подпорных стен, других объектов и сооружений. Во избежание происшествий пешеходам также следует держаться подальше от крупных конструкций.