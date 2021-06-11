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Сильный дождь во Владивостоке будет идти в течение всего дня

11 июня 2021, 00:55
Фото: Медиахолдинг1Mi
11 июня, в краевой столице идёт сильный дождь — во второй половине дня ожидается усиление непогоды. Жителей и гостей Владивостока просят быть внимательными и острожными, без особой необходимости рекомендуется не выезжать и не выходить из дома.

По словам синоптиков, в городе может выпасть около 50 миллиметров осадков — дожди сохранятся до утра субботы, 12 июня. Также возможен сильный ветер, его скорость может достигнуть 16 метров в секунду.

Из-за большого количества осадков ожидается подъем уровня воды в реках, возможны подтопления низменных участков.

В администрации Владивостока отметили, что службы жизнеобеспечения города находятся в состоянии повышенной готовности и в любой момент готовы приступить к ликвидации возможных последствий непогоды.

«Муниципальное предприятие „Содержание городских территорий“ сформировала дополнительные бригады, которые в случае существенного ухудшения погоды и возникновения подтоплений, будут оперативно проводить дополнительные прочистки сетей ливневой канализации. Накануне были обследованы места, где чаще всего в период сильных дождей наблюдаются подтопления», — рассказали в городском управлении дорог и благоустройства.

Для более быстрого спуска воды на сетях ливневой канализации подняли решетки.

Специалисты мэрии просят на время непогоды по возможности отказаться от использования личного автотранспорта. Его также рекомендуют парковать вдали от подпорных стен, других объектов и сооружений. Во избежание происшествий пешеходам также следует держаться подальше от крупных конструкций.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо сообщать оперативному дежурному Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города по тел. 2222-333. Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский — 2-223-875, Фрунзенский — 2-614-392, Советский — 2-614-281, Первореченский — 2-614-478, Первомайский — 2-614-304.

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