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В Приморье на 45% вырос объём ввода жилья в эксплуатацию

11 июня 2021, 06:43
Фото: Медиахолдинг1Mi
Около 300 тысяч квадратных метров жилья сдали в эксплуатацию в Приморье в 2021 году. В правительстве региона отметили, что Приморский край находится среди субъектов-лидеров по динамике ввода жилья.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что в России с января по май ввели в эксплуатацию более 27 миллионов квадратных метров жилья — это почти на 24% больше, чем годом ранее. При этом 39 регионов находятся в «зеленой зоне» — они наращивают объемы с опережением, быстрее, чем в среднем по стране.

«В Приморском крае по состоянию на 1 июня динамика ввода по отношению к аналогичному периоду прошлого года — плюс 45,5%. По этому показателю наш регион занимает 25 место. Таких результатов удается достичь, в том числе, благодаря комплексному освоению территорий, вводу в эксплуатацию долгостроев», — отметил министр строительства Приморья Виталий Блоцкий.

По словам специалистов, с января по апрель в Приморье ввели в эксплуатацию 296 тысяч квадратных метров, из которых 78 тысяч приходится на индивидуальное жилищное строительство.

Отметим, что в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Приморском крае в 2021 году нужно сдать 800 тысяч квадратных метров жилья и к 2030 году довести этот показатель до двух миллионов.

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