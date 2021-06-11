В Приморье на 45% вырос объём ввода жилья в эксплуатацию

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что в России с января по май ввели в эксплуатацию более 27 миллионов квадратных метров жилья — это почти на 24% больше, чем годом ранее. При этом 39 регионов находятся в «зеленой зоне» — они наращивают объемы с опережением, быстрее, чем в среднем по стране.