Большой проезд по большому городу

Первым делом…
Среди них ремонт лестниц, приведение в порядок пешеходных зон, фасадов зданий, мест отдыха, санитарная обрезка деревьев, демонтаж незаконных объектов и другие мероприятия по благоустройству.
Отметим, что выезд по территориям Фрунзенского района Константин Шестаков составил на основе обращений горожан, которые поступают ему в социальные сети. Он подчеркнул, что остальные выезды по контролю за содержанием городских территорий и проведению ремонта также составляются с учётом сообщений жителей.
«Мы проанализировали сообщения, поступившие не только за время нашей работы, но и за полугодие в целом. Основные обращения касались комфортной городской среды — пешеходных зон, лестниц, незаконных объектов, озеленения. Так, к примеру, сегодня были приняты решения об оперативном приведении в порядок лестниц вблизи пешеходных зон и жилых домов, гостевого маршрута, а также формированию перечня объектов для проведения комплексных ремонтных работ в 2022 году», — сказал Константин Владимирович.
В числе важнейших задач — приведение в порядок дорог и тротуаров. Так, на улице Сипягина проведут восстановительный ремонт. Помимо этого, её предстоит включить в планы комплексного ремонта на следующие годы. Пешеходные зоны также должны стать комфортными и безопасными. Приведению их в порядок должно уделяться пристальное внимание. Исполнять поручения по данным территориям будет руководитель городского управления дорог и благоустройства Николай Зайцев.
Пешеходам — ровную брусчатку и лестницы
Неприятным сюрпризом оказалось то, что на части адресов в центральной части города в некоторых местах образовались провалы брусчатки, на других она, наоборот, вздулась.
Так, дорожникам уже в ближайшее время предстоит провести ремонт тротуаров на Батарейной, Семёновской, Набережной и по другим улицам. Обустроить пешеходную зону необходимо и на Пограничной, 12, в районе, ж/д путей. Данный маршрут очень востребован среди пешеходов.
Помимо тротуаров, привести в порядок и сделать безопасными городскому управлению дорог и благоустройства предстоит и лестницы. Одна из таких — на проспекте Красного Знамени, 23. Она давно требуют замены. Руководитель Владивостока поручил специалистам оперативно привести её в порядок.
«Действительно, данная лестница очень востребована среди жителей. Ей пользуются ежедневно и сотни детей, идущих в школу», — доложила руководитель администрации района Ирина Пан.
Уже в ближайшие дни на объект зайдёт подрядная организация, которая проведёт ремонтные работы. Включить в перечень ремонта дорожникам предстоит также лестницу от Крыгина, 1 к Стрельникова, 12 и по другим адресам.
Предстоит дорожной службе краевого центра привести в порядок остановку «Казанский храм», облицовку в сквере имени Макарова, брусчатку и облицовку на набережной Спортивной гавани, фасады зданий. К слову, последние в порядок должны приводить не только городские службы, но и собственники зданий. Так, к примеру, уже в скором времени в районе Крыгина, 21 будет приведено в порядок ограждение территории частного дома. Аналогичные мероприятия проведут и по другим адресам.
Ветки и фасады
Немаловажным вопросом, с которым горожане обращаются в администрацию, остаётся не только вывоз веток, но и обрезка тех, которые оказались надломленными. Данному вопросу сегодня Константин Шестаков также уделил внимание в ходе объезда. Профильному ведомству поставлена задача усилить работу по вывозу веток и составить план по санитарной обрезке деревьев. Для этих целей будут привлекать автовышки. Спилить надломленные ещё во время ледяного дождя ветки придётся во всех районах города. Первоочередное внимание — вблизи пешеходных зон.
В центре города, на улице Алеутской, Шестаков увидел неприятные на внешний вид здания. Некоторые из них находятся в частной собственности и содержать их в достойном виде должны владельцы. Однако фасады нуждаются не в капитальном ремонте, а в профессиональной очистке и мойке. В ближайшее время специалисты администрации обсудят с собственниками необходимость проведения этих работ. Параллельно прорабатывается вопрос и более масштабного ремонта фасадов в историческом центре. Уже известно, что в перечень восстановления на это лето войдут 16 зданий.
ВЭФ — поможет!
Чистота и аккуратность города зависит и от объектов торговли, а также рекламных конструкций. На них исполняющий обязанности главы также обратил особое внимание. Все киоски и торговые точки должны выглядеть опрятно. А рекламные конструкции сочетаться с обликом Владивостока. В ближайшее время эту работу обсудят с владельцами НТО и рекламных вывесок в центре города.
«ВЭФ — как возможность. Несколько улиц города отремонтируют за счет федерального бюджета»
Еще одним направлением работы станет масштабное озеленение и санитарная обрезка поврежденных деревьев. С последствиями ледяного дождя город борется до сих пор. Восстанавливать существующие зеленые зоны во Владивостоке, а также создавать новые — предстоит все ближайшие месяцы.
Часть работ планируют провести за счет средств городского бюджета, а часть (наиболее масштабные) будут оплачены из федерального. Их направят в рамках подготовки к Восточному экономическому форуму.
«ВЭФ — это дополнительная возможность привести Владивосток в порядок и сделать его более комфортным, — обозначил Константин Шестаков. — В конечном итоге благоустройство проводится именно для жителей. Есть работа, за которую отвечает муниципалитет, и уже даны соответствующие поручения. Это восстановление исторических фасадов, ремонт тротуаров, озеленение. Но есть также и зоны ответственности предпринимателей. И мы намерены сотрудничать с ними, так как в благоустройстве города заинтересованы абсолютно все».