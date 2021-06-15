Приморье попало в число лучших регионов по вопросам решения проблемы обманутых дольщиков

В Корпорации развития Приморского края рассказали, что в период с 2019 по 2021 год в Приморье достроили и сдали в эксплуатацию 15 долгостроев — введены в эксплуатацию 168 тысяч квадратных метров жилья, восстановлены в правах более 2500 человек, произведена выплата компенсаций 160 дольщикам в размере 340 миллионов рублей.