Традиции преемственности: Чему и как учат в приморских колледжах

Учебное заведение, расположенное в Партизанске, было основано в 1932 году приказом треста «Дальуголь» и первоначально носило название Дальневосточный горный техникум. Далее название менялось. Равно как и имя города, который только в 1973 году стал Партизанском. С 2007 до 2012 года техникум имел федеральное подчинение, а в 2012 году стал краевым. Ещё через год к техникуму присоединили профессиональное училище № 23 города Партизанска, и с тех пор учреждение получило название Приморский многопрофильный колледж.