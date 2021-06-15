У стен — уши, у плит — скелет

Если покинуть строящийся цех и зайти в те, где работа кипит, то можно столкнуться с запахом цемента и железа. Именно здесь из арматуры вяжут каркасы — скелеты плит. Сетки связывают вручную. На этих работах задействованы как мужчины, так и девушки. Затем железные каркасы помещаются в специальные формы, где их заливают бетоном, а затем тщательно трясут с помощью вибрирующих установок, чтобы добиться идеальной усадки. Это нужно для того, чтобы не было воздуха или брака.