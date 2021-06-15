Заботиться о детях нужно круглый год — НКО Приморья

Благотворительный фонд «Сохрани жизнь» также хорошо известен в Приморье. Его целью является помощь детям с онкогематологическими заболеваниями. Прежде всего речь идёт о финансовой помощи — не все лекарства или медицинские услуги входят в программы госгарантии, а иногда в лечении буквально промедление смерти подобно — и, не отвергая путь взаимодействия с краевым минздравом, фонд «Сохрани жизнь» обеспечивает маленьким приморцам и их родителям своевременную поддержку для перелёта на операции в столичные центры, для покупки необходимых препаратов и устройств. Кроме того, фонд делает много другого: оказывает социальную и психологическую помощь детям, проходящим лечение в краевом онкогематологическом центре, организует благотворительные акции, праздники, мероприятия, чаепития, конкурсы, игры для больных детей, украшая их жизнь. Фонд поддерживает обучение специалистов онкоцентра в ведущих профильных клиниках на территории Российской Федерации и за рубежом и помогает в закупке медицинского оборудования и расходных материалов. Вдобавок сотрудники фонда занимаются привлечением доноров и организацией работы волонтёров. Отчёты о расходах пожертвований регулярно публикуются на сайте фонда «Сохрани жизнь». Там же рассказывается о почти двух десятках проектов организации — от «Больничного клоуна» до «Писем Деду Морозу», и в каждом из них может поучаствовать любой неравнодушный гражданин.