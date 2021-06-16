«Делайте ваши ставки»: Как развивается игорная зона в Приморье

По информации НАО «Шамбала», интерес к новому казино среди жителей и гостей Приморья очевиден. Так, за три месяца с момента открытия казино «Шамбала» посетили 47 989 человек, в среднем каждый гость наносит визит раз в 3-4 недели. Более 60% посетителей в 2020-м году оказались уроженцами Владивостока. Оставшиеся 40 процентов приехали из других городов России. Иностранцев же за всё время оказалось всего около четырёх тысяч. В среднем казино посещают от 400 до 700 человек в день. Сумма, которую в среднем тратит на игру каждый гость, в отчетный период составила 9 798 рублей, в нее входят и стоимость игры, и расходы на сопутствующие услуги ресторанов и баров. Средний чек ресторана с демократичными ценами составил 1 359 рублей на человека.