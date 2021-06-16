Детский автопоезд колесит по Приморью

«В составе мобильной бригады детского автопоезда работали 10 специалистов — невролог, лор, детский хирург, детские хирург-андролог и гинеколог, травматолог-ортопед, психиатр детский и подростковый, офтальмолог, врач ультразвуковой диагностики и медсестра ЭКГ. Наиболее часто выявлялись такие патологии как грыжи, плоскостопие, кариес, заболевания центральной нервной системы. Если во время профилактического осмотра врач выявлял отклонения у ребенка, он давал направления к узким специалистам медучреждений по полису ОМС», — рассказал главврач Уссурийской ЦГБ Андрей Скирута.