Экстремизму — бой: вопросы безопасности обсудили на медиасаммите в Приморье

Дискуссию открыл директор юридического департамента Европейской медиагруппы Дмитрий Григорьев. Он рассказал, кого, по его мнению, можно назвать экстремистами.
«Группа с нетерпимой идеологией, которая готова ради пропаганды и поддержания этой идеологии применять насилие против всех ценностей общества», — дал своё определение эксперт.
Часто на руку нетерпимым членам общества играют действия сотрудников СМИ. Журналисты тиражируют истории о действиях подобных маргинальных элементов, пытаясь громкими заголовками и шокирующим содержанием привлечь внимание обывателя и заработать на этом.
Прочитав материал о подобном событии, гражданин узнаёт об этих идеях, и они остаются у него в сознании.
«СМИ не должны давать платформу для маргиналов», — подвел черту под своим выступлением Дмитрий Григорьев.
Предупреждение привела адвокат Галина Антонец, рассказавшая о печальных последствиях для представителей прессы, которые в своих материалах ненамеренно делают достоянием общественности нетерпимые идеи.
Таких журналистов могут ждать внушительные штрафы вплоть до нескольких сотен тысяч рублей.
Необходимость направленных действий против экстремизма подчеркнул замруководителя экспертно-аналитического центра ДВФУ Дмитрий Шелест.
Специалист отметил, что вредоносные идеи были и будут всегда, но ответственные силы в обществе должны вмешиваться в опасные ситуации, действуя совместно с государством.
«У нас есть выбор: либо мы боремся и загоняем [экстремизм] в угол, либо мы не боремся, и тогда всё это растёт», — подчеркнул он.
Вместе с тем спикер обратил внимание и на важность деятельности гражданского общества в этом направлении.
«Если есть люди, склонные к экстремистской или террористической деятельности, то гражданское общество эти порывы нивелирует».
Важность роли государства подчеркнул главный специалист сектора противодействия экстремизму ДВФУ Максим Мякишев, рассуждая об опасности организации терактов усилиями экстремистов.
«Экстремизм — пограничная форма, которая может серьёзно перейти в терроризм. Если государство сильное, оно адекватные действия принимает», — заявил спикер.
Обсуждение этой и других проблем сфер СМИ и информационной безопасности состоялось в рамках Дальневосточного МедиаСаммита-2021.
Ранее «Золотой Рог» сообщал об акции по профилактике пропаганды экстремизма среди молодёжи. Юным жителя Приморья предлагалось сделать мультфильмы на данную тему, а лучших конкурсантов планировалось наградить ценными призами. Данные мероприятия проводятся в рамках реализации государственной программы Приморского края «Безопасный край» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае, направленных на повышение безопасности дорожного движения, предотвращение дорожно-транспортных происшествий, формирование у жителей Приморья патриотизма, формирование межнационального согласия, профилактика экстремизма, терроризма, коррупции.
Егор ГОЛУБЕВ