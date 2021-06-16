zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Экстремизму — бой: вопросы безопасности обсудили на медиасаммите в Приморье

16 июня 2021, 08:15
Фото: Медиахолдинг1Mi
Суть экстремизма и способы борьбы с ним обсудили на «МедиаСаммите» в кампусе ДВФУ на острове Русский. Участие в обсуждении приняли 5 экспертов, каждый из которых познакомил аудиторию со своим видением проблемы.

Дискуссию открыл директор юридического департамента Европейской медиагруппы Дмитрий Григорьев. Он рассказал, кого, по его мнению, можно назвать экстремистами.

«Группа с нетерпимой идеологией, которая готова ради пропаганды и поддержания этой идеологии применять насилие против всех ценностей общества», — дал своё определение эксперт.

Часто на руку нетерпимым членам общества играют действия сотрудников СМИ. Журналисты тиражируют истории о действиях подобных маргинальных элементов, пытаясь громкими заголовками и шокирующим содержанием привлечь внимание обывателя и заработать на этом.

Прочитав материал о подобном событии, гражданин узнаёт об этих идеях, и они остаются у него в сознании.

«СМИ не должны давать платформу для маргиналов», — подвел черту под своим выступлением Дмитрий Григорьев.

Предупреждение привела адвокат Галина Антонец, рассказавшая о печальных последствиях для представителей прессы, которые в своих материалах ненамеренно делают достоянием общественности нетерпимые идеи.

Таких журналистов могут ждать внушительные штрафы вплоть до нескольких сотен тысяч рублей.

Необходимость направленных действий против экстремизма подчеркнул замруководителя экспертно-аналитического центра ДВФУ Дмитрий Шелест.

Специалист отметил, что вредоносные идеи были и будут всегда, но ответственные силы в обществе должны вмешиваться в опасные ситуации, действуя совместно с государством.

«У нас есть выбор: либо мы боремся и загоняем [экстремизм] в угол, либо мы не боремся, и тогда всё это растёт», — подчеркнул он.

Вместе с тем спикер обратил внимание и на важность деятельности гражданского общества в этом направлении.

«Если есть люди, склонные к экстремистской или террористической деятельности, то гражданское общество эти порывы нивелирует».

Важность роли государства подчеркнул главный специалист сектора противодействия экстремизму ДВФУ Максим Мякишев, рассуждая об опасности организации терактов усилиями экстремистов.

«Экстремизм — пограничная форма, которая может серьёзно перейти в терроризм. Если государство сильное, оно адекватные действия принимает», — заявил спикер.

Обсуждение этой и других проблем сфер СМИ и информационной безопасности состоялось в рамках Дальневосточного МедиаСаммита-2021.

Ранее «Золотой Рог» сообщал об акции по профилактике пропаганды экстремизма среди молодёжи. Юным жителя Приморья предлагалось сделать мультфильмы на данную тему, а лучших конкурсантов планировалось наградить ценными призами. Данные мероприятия проводятся в рамках реализации государственной программы Приморского края «Безопасный край» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае, направленных на повышение безопасности дорожного движения, предотвращение дорожно-транспортных происшествий, формирование у жителей Приморья патриотизма, формирование межнационального согласия, профилактика экстремизма, терроризма, коррупции.

Егор ГОЛУБЕВ

Материалы по теме
Суд в Приморье освободил из-под ареста верующих, обвиняемых в экстремизмеПолитолог Павел Наливайко — об эффективности муниципальных глав и экологическом экстремизмеПерспективы цифрового развития обсудили на МедиаСаммите-2021 в Приморье
#Новости#Владивосток#Безопасность#Приморский край#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56