Где купаться этим летом во Владивостоке?

В связи с этим сотрудники рекомендовали купаться только на островах, в том числе на острове Русский. Стоит отметить, что воду на Шаморе в течение последних лет специалисты признают небезопасной для купания.
Купаться небезопасно
Стоит отметить, что сегодня на территории Владивостокского городского округа действует 14 муниципальных пляжей. На них можно культурно отдохнуть, ограничений на посещение мест отдыха из-за пандемии COVID-19, как в прошлом году, вводить не планируют.
Перед началом купального сезона воду на пляжах проверяют сотрудники Роспотребнадзора — в этом году специалисты одобрили для купания пляжи на островах — это бухты Пограничная и Старка на острове Попова, Воевода, Аякс, Чернышёва, Вятлина, Ахлёстышева и Парис на острове Русский, остров Рейнеке.
Безопасность отдыха на берегу проверяют межведомственные комиссии, в которые входят в том числе сотрудники МЧС — они следят за укомплектованностью спасательных постов, границами заплыва, наличием акта обследования дна и стендами с правилами купания.
Конкретных данных о том, на каких пляжах в приморской столице можно купаться, пока нет — они должны появиться в ближайшее время. Но стоит отметить, что популярный пляж на Шаморе в течение последних лет не может пройти проверку безопасности, и вряд ли ему это удастся в 2021 году. Под вопросом и отдых на Ахлёстышева — там в данный момент идут работы по благоустройству территории. Часто в список запрещенных пляжей попадают те, что расположены со стороны Амурского залива и с восточной стороны у бухты Тихой: к ним близко находятся городские стоки.
Но несмотря на это, на все без исключения пляжи продолжают приезжать жители и туристы. Мы расскажем о главных и самых популярных пляжах приморской столицы и об услугах, которые они могут предложить отдыхающим.
Пляжи Владивостока
«Шамора» — самый популярный пляж, который находится в бухте Лазурная, в 20 километрах от города. Протяженность береговой полосы — два километра, что позволяет комфортно расположится на пляже большому количеству людей. На пляже также развита инфраструктура (кафе, развлечения, парковки и прочее).
Гораздо ближе, прямо в городе, находится пляж «Змеинка». На берегу есть уютная зона отдыха с беседками, работает гостиница, детский городок, стоят лавочки. Однако купаться тут не разрешается — на территории расположена катерная стоянка.
«Солнечный» пляж в Советском районе расположился на берегу Углового залива. Прямо на подступах к морю расположен парк, в котором можно расположиться под тенью деревьев или погулять по зелёным аллеям. На пляже никаких удобств, кроме беседок, которые можно арендовать.
Хорошие, по мнению горожан и специалистов, пляжи находятся на островах. На острове Русский это пляжи перед островом Ахлестышева, в одноименной бухте, и Затерянный — в небольшой заводи бухты Новик — вода в бухте быстро прогревается (в начале лета), а морской рельеф мелководный, из-за чего пляж пользуется большой популярностью у семей с детьми.
Если хочется отправится подальше — нужно ехать на пляж в бухте Пограничной на острове Попова. Два километра песчаного пляжа можно посетить дикарем или сняв домик на одной из имеющихся здесь турбаз.
Дикие пляжи
Из-за длинной береговой линии во Владивостоке есть много диких пляжей — здесь нет никакой инфраструктуры, только берег и море.
Самым популярным в центре города можно назвать каменистый пляж у Токаревского маяка. Отдыхающих привлекает его необычное расположение на длинной косе — кошке — и живописные виды на залив и острова.
Также в черте города популярны пляжи у железнодорожных станций «Седанка», «Вторая речка», у Морского университета в бухте Федорова, на улице Татарской — со стороны Амурского залива. С восточной стороны ближайшие — пляж в бухте Тихая (Сухопутная), на Щитовой (Горностай). Это песчано-каменистые или каменистые пляжи — здесь не найти лежаков, зонтиков, каких-либо кафе и развлечений. Отдыхающие часто приезжают на автомобилях, которыми и «заставлены» пляжи.
Самые живописные дикие пляжи нужно искать за городом. На Русском острове это пляжи на мысе Вятлина, в бухтах Чернышева и Богдановича; в бухтах Новый Джигит и Новик. Пляж на Новике глубоко врезан в сушу, поэтому закрыт от ветра и волн — для любителей тихого и спокойного пляжного отдыха без сюрпризов.
На мысе Ахлестышева есть как мелководные песчаные участки для семей с детьми, так и открытый залив с волнами для серфингистов.
Также известен пляж в бухте Парис — он находится перед Приморским океанариумом.
В конце мыса Вятлина находится пляж камней, на котором можно увидеть рукотворные каменные башни, что очень живописно и атмосферно.
Остров Попова — труднодоступное место, сюда добираются самые настойчивые любители дикого отдыха с палаткой. Здесь туристов ждёт живописный песчаный берег у зеленых холмов в бухте Пограничной, также известной как Французский пляж. Кроме того, на Попова можно посетить местную достопримечательность — Красный пляж, который отличается от остальных своим кирпично-красным берегом и скалами.
Стоит отметить также пляж у скалы Диван рядом с бухтой Тихой и пляж Черепаха в бухте Муравьиной.
Платные пляжи
Платные пляжи выделяются своей ухоженностью, инфраструктурой и уровнем благоустройства. Но, как известно, за хорошее нужно платить.
За въезд на автомобиле придётся отдать 150 рублей — например, на Стеклянном пляже, расположенном в одноименной бухте к востоку от Владивостока. Аналогичные расценки на пляже Аякс на острове Русском. При этом, если идти на берег пешком — вход бесплатный. В оплату входит пользование раздевалками и туалетами, стоянкой, свободное передвижение по территории. Остальные услуги, доступные на пляже, можно приобрести за дополнительную плату — это аренда лежаков и беседок.
За 100 рублей можно посетить Затерянный пляж на острове Русский. Оплата — это взнос за пользование территорией и уборку. Дополнительно можно арендовать беседки.
Пляжи в курортном районе станции «Санаторная» и Океанского военного санатория берут за вход 50–100 рублей с человека. В прайс входит только использование территории, все удобства (лежаки, беседки, кафе) оплачиваются дополнительно.
Пляжи водно-спортивной базы на Сипягина и на Токаревской кошке — это зоны отдыха у бассейна — оплату берут за нахождение на территории и пользование лежаками, бассейном и базовой инфраструктурой.
Стоит отметить, что пляжи «Шамора», «Аякс», мыс Кунгасный и пляж Спортивной гавани востребованы не только из-за своих «природных» характеристик, но и из-за развитых услуг. На пляжах доступно множество беседок и домиков, есть аренда лежаков и спортивного инвентаря, прокат водных средств и другие развлечения.
Опасайтесь верёвочников
Всего во Владивостоке есть 14 муниципальных пляжей, у восьми из которых есть арендаторы, которые ответственны за благоустройство на территориях и могут брать деньги с отдыхающих. Это участки побережья на Аяксе, Ахлёстышева, Седанке, Садгороде, Санаторной, Чайке, Кунгасном, Спортивной набережной, маяке, Улиссе и Шаморе.
На остальных пляжах брать плату за проезд не должны — если это происходит, вероятнее всего, на участке действуют верёвочники.
Чтобы справиться с аферистами, гражданам необходимо обращаться на бесплатную горячую линию и сообщить о незаконном сборе денег за проход к морю: 2222-333.
«За проход к морю с людей брать деньги не должны. Наша задача исключить подобные случаи и держать этот вопрос на контроле в течение всего летнего периода», — заявил и. о. главы Владивостока Константин Шестаков.
Стоит отметить, что полиция и администрация Владивостока постоянно проводят рейды по прибрежным территориям в летний сезон. Выездные проверки, направленные на пресечение незаконной предпринимательской деятельности верёвочников, проходят планово и по обращениям горожан. Создание горячей линии, по мнению специалистов мэрии, позволит аккумулировать обращения жителей в одних руках, что скажется на слаженности и оперативности работ в этом направлении.
Отметим, что результаты анализа воды не окончательные — решение может меняться, специалисты будут следить за состоянием пляжей и моря до октября.