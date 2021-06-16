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Мэрия ставит знаки

16 июня 2021, 01:53
Фото: ИК "Золотой Рог"
Новые дорожные знаки появятся во Владивостоке на улице Адмирала Горшкова. Их установят возле домов № 2 и № 4 возле основной дороги.

Как рассказали в городской администрации, автомобили, владельцы которых нарушат требования знаков, будут эвакуированы. Об этом будут информировать дополнительные предупреждающие таблички.

Специалисты уточнили, что знаки на данном участке решили установить после многочисленных жалоб местных жителей. Жильцы домов по Адмирала Горшкова неоднократно жаловались на то, что припаркованный вдоль проезжей части транспорт изрядно затрудняет выезд с придомовых территорий.

Автомобилистов города просят соблюдать требования новых знаков и внимательно передвигаться по городским улицам. Отмечается, что знаки появятся на указанных точках в ближайшее время.

Ранее «Золотой Рог» сообщал о том, что на улице Всеволода Сибирцева во Владивостоке поменяется схема движения. Теперь в районе домов № 63 и № 65 появятся новые дорожные знаки, запрещающие стоянку и остановку транспорта.

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