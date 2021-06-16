Приморье ждет важного гостя из Белоруссии

Глава региона добавил, что надеется на то, что сможет показать президенту Беларуси регион в лучшее с климатической точки зрения время. Он отметил, что, как правило, это вторая половина лета и осень. Олег Кожемяко подчеркнул, что в 2007 или 2008 году белорусский лидер уже посещал Приморье.