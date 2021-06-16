Приморские НКО вступили в лето с новыми проектами

С начала года Дом молодёжи в партнёрстве с РСМ провёл ряд мероприятий, включающих Школу по вовлечению молодых людей в развитие территорий малых городов и поселений «Пространство развития», проектную сессию о взаимодействии социально ориентированных некоммерческих организаций с властями и секцию о молодёжных сообществах в рамках Гражданского форума Приморского края «Содействие». В мае завершилась серия вебинаров по менеджменту для представителей и руководителей молодёжных некоммерческих организаций от Приморского РСМ.