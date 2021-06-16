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Приморские НКО вступили в лето с новыми проектами

16 июня 2021, 05:45
Фото: Приморское отделение РСМ
Лето станет по-настоящему горячей порой для молодых некоммерческих организаций из семи районов Приморья. Все они прошли проектную школу в краевом Доме молодёжи, организованную при участии регионального отделения Российского Союза Молодёжи (РСМ) и при финансовой поддержке краевого правительства.

Краевой грант в размере 995 тысяч рублей был направлен на организацию цикла образовательных мероприятий, по итогам которых НКО защитили свои социальные проекты, а победители выиграли деньги на их реализацию. Также участники школы прослушали вебинары, посвященные стратегическому планированию, корпоративной культуре и развитию внешних связей.

В проектной школе приняли участие лидеры социально ориентированных некоммерческих организаций из 7 муниципальных образований края: Владивостока, Дальнегорска, Лесозаводска, Надеждинского и Яковлевского районов, Лазовского и Чугуевского округов.

Как рассказала заместитель председателя краевого отделения РСМ Галина Богачук, к лету 10 команд, участвовавших в школе, разработали 14 проектов. Направления — самые разные: специализированные занятия для детей с ОВЗ, экологическое воспитание, дворовые игры, вовлечение молодёжи в проектную деятельность в области благоустройства, изучение истории малой Родины, подготовка молодых экскурсоводов, поиск пропавших людей и другие сферы. Планируется, что проекты завершатся к концу лета, а затем последует подведение итогов работы. До сих пор представители НКО получают консультации и корректируют содержание проектов.

С начала года Дом молодёжи в партнёрстве с РСМ провёл ряд мероприятий, включающих Школу по вовлечению молодых людей в развитие территорий малых городов и поселений «Пространство развития», проектную сессию о взаимодействии социально ориентированных некоммерческих организаций с властями и секцию о молодёжных сообществах в рамках Гражданского форума Приморского края «Содействие». В мае завершилась серия вебинаров по менеджменту для представителей и руководителей молодёжных некоммерческих организаций от Приморского РСМ.

Алина ЛУЧИНА

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