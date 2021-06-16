С доплатой от правительства: Лучшим выпускникам Приморья помогают в трудоустройстве

«Конечно, из всех этапов самым трудным для меня был третий — собеседование. Волновалась, переживала, но очень обрадовалась, когда получила сообщение о том, что победила. С октября прошлого года работаю стажером-стивидором в Находкинском морском рыбном порту. Мне предложили очень хорошую систему стажировки, руководство закрепило за мной наставника, и у меня есть возможность познакомиться с работой различных подразделений организации. Для меня важно, что работодатель учитывает отсутствие опыта работы: меня поддерживают сотрудники и делятся знаниями. Хожу на работу с удовольствием. Проект — это реальная возможность трудоустроится по выбранной специальности», — подчеркивает победительница конкурса.