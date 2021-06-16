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С доплатой от правительства: Лучшим выпускникам Приморья помогают в трудоустройстве

16 июня 2021, 03:13
Фото: Медиахолдинг1Mi
В 2020 году несколько десятков выпускников ВУЗов Приморского края и колледжей благодаря инициативе правительства Приморского края смогли устроиться на работу по своей специальности на ряд ведущих краевых предприятий. При этом все они получили годовую финансовую поддержку из региональной казны.
Фото: Иван Дякин

Например, выпускница Морского государственного университета имени Адмирала Невельского Надежда Мурзина в минувшем году начала работать в Находкинском морском рыбном порту и получила за это финансовую поддержку от правительства Приморья.

«В 2020 году я закончила факультет управления морским транспортом в МГУ имени Невельского. Приехала учиться из поселка Кировский, это центр нашего края, однако от моря далеко, поэтому работы по моей специальности нет. Объявление о конкурсе молодых специалистов увидела в официальном аккаунте правительства Приморского края в Instagram. Среди отраслей, заявленных на конкурс, на первом месте стояла транспортная логистика, поэтому я заинтересовалась и с нетерпением ждала, когда опубликуют перечень вакансий. Из 100 предложений было одно по моему профилю. И я твердо решила, что буду участвовать в конкурсе, собрала и отправила документы», — рассказывает Надежда.

По словам Надежды Мурзиной, самым волнительным для нее оказалось собеседование. При этом сложностей с подготовкой конкурсной документации не возникло.

«Конечно, из всех этапов самым трудным для меня был третий — собеседование. Волновалась, переживала, но очень обрадовалась, когда получила сообщение о том, что победила. С октября прошлого года работаю стажером-стивидором в Находкинском морском рыбном порту. Мне предложили очень хорошую систему стажировки, руководство закрепило за мной наставника, и у меня есть возможность познакомиться с работой различных подразделений организации. Для меня важно, что работодатель учитывает отсутствие опыта работы: меня поддерживают сотрудники и делятся знаниями. Хожу на работу с удовольствием. Проект — это реальная возможность трудоустроится по выбранной специальности», — подчеркивает победительница конкурса.

Победителям или призерам конкурса, трудоустроившимся на одну из вакансий из предложенного перечня, гарантирована ежемесячная денежная выплата в размере 12 тысяч рублей в течение года. А в случае, если для устройства на работу специалисту пришлось переехать в другой район Приморья и нет возможности предоставить ему служебное или арендное жилье, доплату увеличивают до 22 тысяч рублей.

Также специалисты получают возможности профессионального развития и карьерного роста на предприятии, сопровождение регионального правительства с возможностью встреч с профильными министрами, председателем правительства, губернатором Приморского края.

«Спасибо властям региона за возможность начать свою трудовую деятельность так, как я представляла себе, когда еще училась. И хорошо, что конкурс предусматривает финансовую поддержку, это дает возможность, например, снимать хорошее жилье. Выпускникам искренне советую принимать участие в проекте, не сомневаться в своих силах и не упускать замечательный шанс получить интересную работу», — добавляет Надежда.

Напомним, стартовал уже второй сезон конкурса. У предприятий, желающих присоединиться к инициативе и предложить свои свободные должности для специалистов, есть еще две недели на подачу заявки — до 20 июня. Скачать форму документа, ознакомиться с подробной информацией можно на странице департамента по делам молодежи Приморского края.

«В этом году краевыми мерами поддержки смогут воспользоваться еще больше выпускников колледжей и вузов — мы расширили не только перечень направлений, по которым будем привлекать работодателей с вакансиями, но и увеличили срок окончания учебного заведения для конкурсантов. Теперь на участие могут претендовать молодые люди, получившие образование менее трех лет назад и трудоустраивающиеся по полученному образованию впервые», — подчеркивает председатель правительства Приморья Вера Щербина.

Ранее сообщалось, что подобные мероприятия проводятся в рамках информирования населения о реализации государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере труда и занятости населения

Юрий РОГОВ

Фото: ИК "Золотой Рог"

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