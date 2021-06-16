Стройки в рост: С начала 2021 года в Приморье уже сдано в эксплуатацию более 300 тысяч «квадратов» жилья

На данный момент Приморье оказалось на 25 месте среди 39 российских регионов, которые увеличивают скорость сдачи нового жилья быстрее, чем в среднем по стране. С января по май в регионе было закончено на 45,5% больше строек жилой недвижимости, чем в течение того же периода в 2020 году.

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