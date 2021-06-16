Виды Владивостока — в картинах и драгоценностях

Эта выставка — регулярное мероприятие. Однако попасть в число участников не так-то просто. Ежегодно десятки молодых и опытных художников приносят свои работы на суд отборочной комиссии — её по старой традиции называют «выставкомом». Члены комиссии голосуют за каждую работу, оценивая технику её исполнения, оригинальность сюжета и соответствие общей концепции экспозиции. В этом году строгий отбор выдержали 80 картин и 9 ювелирных изделий от 50 приморских мастеров.
По словам секретаря Союза художников Татьяны Сорокалетовой, организаторам будет чем удивить своих гостей. Среди выставочных работ зрители смогут увидеть даже икону Николая Чудотворца — покровителя мореплавателей. Её создал мастер-иконописец Александр Березнев. Кроме того, посетители галереи смогут увидеть картины Николая Большакова, Виктора Белоусова и многих других художников, воспевающих красоту Владивостока.
Выставка откроется 17 июня и продлится до 7 июля в здании СХ на Алеутской, 14а.
Напомним, Приморское отделение Союза художников России — общественная организация, которая много лет содействует созданию живописной летописи края и является получателем краевой субсидии. В 2020 году благодаря финансовой поддержке из краевого бюджета художники смогли провезти выставочный проект «Великая Победа» по нескольким городам Приморья. Картины дальневосточных мастеров, посвящённые Победе, увидели жители Большого Камня, Уссурийска, Дальнереченска.
Алина ЛУЧИНА