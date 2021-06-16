«Все дети дома»: как идёт работа по обеспечению жильём детей-сирот в Приморье

«Мы направляем довольно значительные средства на обозначенные цели. В бюджете предусмотрено более 1,8 млрд рублей. Если говорить о крупных городах, решить вопрос, скорее всего, здесь можно только строительством нового жилья. Возьмем данные за прошлый год. Во Владивостоке цена за квадратный метр на вторичном рынке составляла до 150 тысяч рублей. То есть, требовалось 4,5-5 миллионов рублей на одну квартиру. В то же время на эти средства можно построить две квартиры», — отметил губернатор.