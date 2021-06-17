Дальневосточникам запретили ловить рыбу

«С 11 июня по 15 июля запрещен всякий лов рыбы, с использованием любых орудий и средств в реках Амур и Уссури, а также в водоемах поблизости на расстоянии менее двух километров вверх и вниз по течению», — сообщили в пресс-службе ведомства.