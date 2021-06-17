Приморцам не хватает местных витаминов

Бананы жители Приморья, традиционно едят производства Эквадора — 732 тонны. Киви и яблоки приморцам поставляет Новая Зеландия — 979 тонн. Груши и яблоки отправляют в Приморье и из Аргентины — 907 тонн. Лимоны, груши и яблоки доставляют в регион и из ЮАР — 187 тонн. Виноград с яблоками и грушами возят из Чили — 183 тонны. Апельсины для приморцев покупают в Египте — 369 тонн. Ананасы, манго и маракуйя приходят в Приморье из Вьетнама — 46 тонн.