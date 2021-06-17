Самый крупный агрокомплекс Восточной Сибири и Дальнего Востока нуждается в поддержке приморского правительства

Новый агрокомплекс включает в себя комбикормовый завод, несколько свинокомплексов и племенную ферму. На предприятии уже трудятся 600 человек. К концу 2021 года запланировано производство более 8 тысяч тонн свинины. За год такой агрокомплекс может производить до 75 тысяч тонн мяса.