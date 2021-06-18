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100 баллов на ЕГЭ по русскому языку получили 14 школьников Приморья

18 июня 2021, 07:52
Фото: Медиахолдинг1Mi
14 школьников Приморья получили на ЕГЭ по русскому языку высшую оценку — 100 баллов. Такие результаты озвучили в региональном министерстве образования.

Так, экзамен сдавали 9 449 человек, 1 506 из которых набрали 80 и более баллов по предмету.

Минимальный порог в 24 балла по экзамену не прошли 0,3% от общего числа участников.

«14 выпускников получили наивысшую отметку — 100 баллов», — сказала министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Всего в 2021 году ЕГЭ сдают более 11 тысяч выпускников. По словам специалистов, экзамены проходят с соблюдением всех необходимых санитарных требований — в помещениях проводят уборку и дезинфекцию, на входе измеряют температуру, выдерживается социальная дистанция.

Напомним, что в регионе действует государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы.

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