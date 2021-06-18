Долгострои Приморья проверил губернатор

Глава региона также провел совещание по достройке домов № 1 и № 4 в микрорайоне «Снеговая Падь. Комплекс «Д». По поручению Кожемяко, которое он дал во время своего прошлого визита на объект, строительство на участке возобновилось — количество рабочих на объектах увеличилось до 100 человек.