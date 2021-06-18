ФК «Динамо-Владивосток» — возвращение большого футбола в Приморье

Главный тренер владивостокской команды Сергей Бойко рассказал что, клуб проходит этап глубокой селекции. По его словам, процесс осложнен тем, что приморские игроки сейчас разбросаны по разным городам. Однако ребята настроены оптимистично и в личной беседе сообщают, что не против вернуться. По окончании этого этапа начнутся сборы в Подмосковье. Они продлятся 10 дней и за это время будут отобраны игроки для подписания контракта. В течение последующих двух недель команда будет целенаправленно готовиться к старту первенства.