ФК «Динамо-Владивосток» — возвращение большого футбола в Приморье

О целях и планах клуба 18 июня рассказали на пресс-конференции председатель регионального совета «Динамо» генерал - майор полиции Олег Стефанков и президент ГК «Аква-Ресурсы», член регионального совета «Динамо», президент ФК «Динамо-Владивосток» Руслан Кондратов.
В пресс-конференции также участвовали генеральный директора клуба «Владивосток-Динамо» Евгений Алхимов, главный тренер команды Сергей Бойко, а также управляющий спортивным обществом «Динамо» Эдуард Сандлер.
«Осознавая как не хватает Приморскому краю большого нашего российского футбола было принято решение о создании профессиональной футбольной команды «Динамо-Владивосток», — заявил Олег Стефанков.
Приморскому совету «Динамо» в этом году исполняется 82 года. Архивы спортивной хроники хранят факты о футбольной команде «Динамо» 50-60х годов которая неоднократно побеждала на региональных чемпионатах и спартакиадах.
«Возрождая команду мы возрождаем спортивные традиции Динамо и приморского футбола в целом», — акцентировал Стефанков.
Болельщиков ждут на домашнем стадионе Динамо уже в августе.
Руслан Кондратов рассказал, что ему, как партнеру клуба, крайне важна эффективность и прозрачность управления. Все выделенные деньги должны идти на команду и создание инфраструктуры, чтобы дать болельщикам качественный футбол.
«Команда не будет зависеть от политической обстановки и желания отдельных людей закрыть ее или обанкротить. Приморский край достоин спортивного будущего и я уверен что все вместе мы создадим хороший спортивный тренд», — заявил Кондратов.
Главный тренер владивостокской команды Сергей Бойко рассказал что, клуб проходит этап глубокой селекции. По его словам, процесс осложнен тем, что приморские игроки сейчас разбросаны по разным городам. Однако ребята настроены оптимистично и в личной беседе сообщают, что не против вернуться. По окончании этого этапа начнутся сборы в Подмосковье. Они продлятся 10 дней и за это время будут отобраны игроки для подписания контракта. В течение последующих двух недель команда будет целенаправленно готовиться к старту первенства.
«Со своей стороны, со стороны тренерского штаба могу гарантировать, что мы подготовимся профессионально До начала сезона осталось меньше месяца и это будет действительно сложная работа, но мы справимся», — пообещал Сергей Бойко.
Дополнительно тренер отметил, что в подмосковье у приморских игроков будет возможность работать со спарринг-партнерами из команд на любой вкус. Ведь ни одна, даже самая лучшая тренировка не заменит игру.
По словам гендиректора Евгения Алхимова «Динамо-Владивосток» распределен в III группу зоны «Центр». Также он рассказал, что у клуба уже подписан первый контракт с игроком.
Им стал Георгий Журавлев из футбольного клуба «Рязань». По словам Бойко, это один из лучших бомбардиров зоны «Центр» с впечатляющим результатов в 16 мячей по итогам сезона.
«Но костяк мы будем строить с приморскими игроками, которые сейчас находятся в стадии подписания контрактов, о чем вы узнаете первыми», — уточнил Евгений Алхимов.
Прозвучали такие фамилии как: Насадюк, Калугин, Голунов, Васильев, Акопян, Гордиенко.