Лед тронулся: Приморские эксперты о встрече Путина и Байдена в Женеве

«То, что оба лидера вслух сказали о недопустимости ядерной войны, говорит о том, что они готовы вести дальнейшие переговоры в мирном русле, несмотря на возможность войны. Ядерное оружие это мощное средство сдерживания, в первую очередь. Великое заблуждение, когда люди говорят: «А давайте сразу уничтожим все ядерное оружие». Это конечно хорошо, и было бы здорово, но кто же откажется тогда от такого мощного рычага», - прокомментировал военный писатель и журналист Алексей Суконкин.