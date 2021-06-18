Развивать Владивосток будут при помощи государства и бизнеса

«Плюсы концессионных соглашений заключаются в том, что город и его жители получат доступные и благоустроенные общественные пространства, а предпринимателям, в свою очередь, после завершения строительства и благоустройства представится возможность извлекать прибыль от эксплуатации объектов на долгосрочных условиях», — рассказала глава управления туризма, инвестиций и городской Наталья Руденко.