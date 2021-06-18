Жителей Приморья приглашают на спортивные выходные

Утро субботы начнётся с традиционной «Зарядки чемпионов», которая проводится еженедельно в городах и районах Приморья. Узнать адреса можно по ссылке.
В эти выходные в Артёме пройдут первые официальные соревнования по скейтбордингу. Начало 19 июня — в 12:00 в городском парке культуры и отдыха.
В концертном комплексе «Феско-Холл» во Владивостоке 19 и 20 июня состоится краевое первенство по спортивно-бальным танцам. Спортсмены посоревнуются в латиноамериканской и европейской программах, а также в двоеборье. Начало — в 11:30.
Первенство Дальневосточного федерального округа по гребле на байдарках и каноэ пройдет на озере Теплое в поселке Лозовый Партизанского городского округа с 18 по 20 июня. По итогам соревнований в крае сформируют сборную ДФО для дальнейшего участия в первенстве России. Начало соревнований — в 09:30.
В Большом Камне, 19 и 20 июня, на спортивной площадке «Маяк» пройдет фестиваль дворового футбола. Начало 19 июня — в 10:00, 20 июня — в 12:00.
В воскресенье, 20 июня, в спорткомплексе «Чемпион» в Лесозаводске организуют лично-командные открытые межмуниципальные соревнования среди людей с ограниченными возможностями здоровья — они приурочены к 80-летию с начала Великой Отечественной войны — Дню памяти и скорби. Мероприятие начнётся в 11:00.
Кроме того, в Чугуевке состоится мастер-класс и соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, в Партизанске — фестиваль рукопашного боя, в Уссурийске — фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» и первенство по плаванию, во Владивостоке — первый этап чемпионата города по мотоциклетному спорту.
Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.