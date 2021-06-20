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Известная телеведущая Марина Ким посетит Спасск-Дальний

20 июня 2021, 00:52
Фото: https://vk.com/spasskd25
Телеведущая Первого канала, Секретарь Президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия - За правду» по информационной политике и кандидат в губернаторы Хабаровского края Марина Ким посетит Приморье. Главная цель поездки - встреча с жителями Спасска-Дальнего, города, где долгое время жили ее предки.

Корни Марины Ким — на Дальнем Востоке. Сюда, вслед за экономическими интересами, перебрались с исторической Родины предки известной телеведущей. Традиционно земли современного Приморья использовались выходцами с Корейского полуострова как охотничьи угодья. Также здесь велась добыча рыбы и разработка руды. Постепенно корейцы осели на этих землях и стали одними из первых переселенцев.

«Для меня очень важно поклониться моим прабабушкам и прадедушкам. Считаю это важнейшей миссией человека и мечтала об этом всю жизнь. Чтобы обрести себя, нужно обязательно узнать свои корни», — сообщила Марина Ким.

20 июня Марина посетит место, где раньше находились корейские деревни и корейское кладбище - сейчас там находится Чкаловское сельское поселение Спасского района.

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