Известная телеведущая Марина Ким посетит Спасск-Дальний

Корни Марины Ким — на Дальнем Востоке. Сюда, вслед за экономическими интересами, перебрались с исторической Родины предки известной телеведущей. Традиционно земли современного Приморья использовались выходцами с Корейского полуострова как охотничьи угодья. Также здесь велась добыча рыбы и разработка руды. Постепенно корейцы осели на этих землях и стали одними из первых переселенцев.
«Для меня очень важно поклониться моим прабабушкам и прадедушкам. Считаю это важнейшей миссией человека и мечтала об этом всю жизнь. Чтобы обрести себя, нужно обязательно узнать свои корни», — сообщила Марина Ким.
20 июня Марина посетит место, где раньше находились корейские деревни и корейское кладбище - сейчас там находится Чкаловское сельское поселение Спасского района.