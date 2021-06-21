Минздрав Приморья прогнозирует ухудшение эпидемиологической обстановки в регионе

По словам главы регионального центра вакцинопрофилактики Евгении Воробьевой, вакцины от COVID-19 хватит для всех приморцев. В край поставляют три вида российских вакцин. Для иммунизации населения в основном используется «Гам-КОВИД-Вак», более известный как «Спутник-V», однако при наличии ограничений, врач может посоветовать вакцинацию другим препаратом. За прошедшие две недели препараты доставляли в Приморье трижды. За все время в регион было поставлено 293 534 комплекта вакцин.