Ход и порядок ЕГЭ на Дальнем Востоке проконтролируют студенты Приморья

В 2021 году региональный ситуационный центр открылся во ВГУЭС. 150 аккредитованных волонтёров в Приморье в режиме реального времени через веб-камеры следят за тем, что происходит в экзаменационных аудиториях, и, при выявлении нарушений, ставят метку. Эту метку оперативно проверяют Федеральные общественные наблюдатели, после чего информация поступает уже в пункт проведения экзамена (ППЭ), где совершено правонарушение, и отрабатывается на месте.