Почти половина теплосетей Приморья уже готовы к зиме

«Особое внимание уделяется тем территориям, где зимой было много технологических нарушений», — сообщила зампред правительства региона Елена Пархоменко.
Как сообщили в приморском минЖКХ, из 2243 километров теплосетей, к зиме готовы уже 1050 километра.
Чтобы полноценно подготовить сеть к началу зимы и отопительного сезона, необходимо произвести опрессовку, промывку и ремонт аварийных участков. Стар работ был дан как только закончился отопительный сезон. За это время успели выполнить почти половину всех работ. В ведомстве уточнили, что уже в сентябре все ремонтно-профилактические работы должны быть закончены.
Работа в 2021 году кипит активнее — темпы подготовки выросли, в сравнении с 2020 годом.
Жители Спасска-Дальнего в этом году получат два километра новой теплоцентрали от регионального «Примтеплоэнерго». Жители Фокино, благодаря компании-концессионеру, начнут получать тепло в свои дома через полностью обновленное тепловое оборудование.
Контроль за подготовкой к отопительному сезону в муниципалитетах ведет региональный штаб. Его специалисты мониторят ситуацию выезжая на места.
Ремонту подлежат не только теплосети, но и бойлерные, котельные и тепловые пункты. К началу зимы уже готово 85 таких теплоисточников.
Работы по подготовке теплосетей к началу отопительного сезона в регионе проходят в рамках реализации государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере жилищного строительства, предоставления земельных участков, создания инфраструктуры, а также направленных на улучшение жилищно-коммунального обслуживания населения, проведение капитального ремонта многоквартирных домов, модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства».