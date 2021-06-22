Почти половина теплосетей Приморья уже готовы к зиме

Чтобы полноценно подготовить сеть к началу зимы и отопительного сезона, необходимо произвести опрессовку, промывку и ремонт аварийных участков. Стар работ был дан как только закончился отопительный сезон. За это время успели выполнить почти половину всех работ. В ведомстве уточнили, что уже в сентябре все ремонтно-профилактические работы должны быть закончены.