Приморский фельдшер может стать лучшим в России

На первом месте, по итогам конкурса, оказалась сотрудница Михайловской станции по борьбе с болезнями животных Анна Бердник, которая с 2005 года работает ветеринарным фельдшером. Победительница получила благодарственное письмо министерства труда Приморья и денежный приз — 35 тысяч рублей.