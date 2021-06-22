Приморцы получили более 1,2 миллиарда рублей «Доступной ипотеки»

А за неполные 5 месяцев 2021 года уже было выдано более 411 миллионов рублей для 129 заемщиков. По информации Корпорации развития жилищного строительства, самыми популярными городами для оформления ипотечного кредита по программе «Доступная ипотека» являются краевой центр и Находка.