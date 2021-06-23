Отдых в России: Туристам будет сладко

Если вы купили в эти недели путевки на осень, а точнее на даты с 1 октября по 24 декабря, то вы сможете вернуть себе 20 процентов от стоимости путешествия. Неплохо, правда? Тем более, что в нашей стране немало дивных мест, где октябрь еще вполне теплый месяц, а ноябрь может быть не дождливо-колючим, а романтично-элегантным… Коктебель в октябре — это так по-декадентски… А ожидающая зимы Пермь, например, или Новосибирск — так интересно! Кстати, по Приморью — во всяком случае, по югу края — путешествовать в октябре — милое дело. Ночами не критично холодно, а днем бывает очень даже тепло.