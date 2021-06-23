Приморье стало лидером Дальнего Востока по профилактике коррупции

На межрегиональной научно-практической конференции, которая прошла 16-17 июня, участники подняли «горячие» проблемы государственного уровня о противодействии коррупции.
Приморье на конференции представлял сотрудник регионального департамента Андрей Шепотько с аналитическим докладом об основаниях для проверок необходимых для противодействия коррупции.
Глава департамента организационно-аналитического обеспечения по вопросам противодействия коррупции Евгений Кузьмин заявил, что департамент Приморского края лучше других органов и подразделений Дальнего Востока борется с коррупцией.
Андрей Шепотько позже уточнил, что особо была выделена работа по выявлению фактов личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов среди государственных гражданских служащих и лиц, замещающих муниципальные должности Приморского края.
Также участники конференции провели обсуждение антикоррупционного законодательства, обменялись опытом и скоординировали действия по решению задач, поставленных Национальным планом противодействия коррупции.
Борьба с коррупцией в регионе ведется в рамках реализации государственной программы Приморского края «Безопасный край» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае, направленных на повышение безопасности дорожного движения, предотвращение дорожно-транспортных происшествий, формирование у жителей Приморья патриотизма, формирование межнационального согласия, профилактика экстремизма, терроризма, коррупции.