Приморская политика: «денежные мешки» и Telegram

Газета «Золотой Рог» в попытках обозначить ключевые тренды приморской политики пообщалась с политологами и журналистами на полях минувшего Дальневосточного МедиаСаммита.
Раскрывайте карманы шире
Какое качество можно назвать главным для кандидата в депутаты? Кто-то назовёт харизму, кто-то — подходящие внешние данные, кто-то посчитает, что политик должен в первую очередь быть примерным семьянином или уметь найти общий язык с бабушками у подъезда. Однако же, полагают эксперты, ключевым качеством для будущего народного избранника всё же является платёжеспособность. Кандидат должен быть в состоянии нанять команду, оплатить многочисленные агитационные материалы, публикации в СМИ и так далее. Либо ему предстоит хорошо постараться, чтобы найти щедрого спонсора.
Социолог Николай Щербина на секции «Выборы 2021 года. Сценарии для медиа» под смешки присутствующих заметил, что кампании этого года окажутся весьма прибыльными для работников «второй древнейшей». Эксперт объяснил это тем, что представители противоборствующих лагерей будут заваливать друг друга негативными публикациями в традиционных и новых медиа, дабы опорочить соперника и выбить победу.
Во главе тех самых противоборствующих лагерей, по версии Щербины, внезапно оказались действующий губернатор Олег Кожемяко и губернатор бывший Сергей Дарькин, конфликт между которыми тянется ещё с начала двухтысячных. И если победителем той «битвы» оказался Дарькин, то теперь шансы выше у Кожемяко.
«Мой прогноз вам всем понравится — вы будете с деньгами. Большими деньгами, я сейчас о СМИ. В целом же, будет борьба Сергея Михайловича с Олегом Николаевичем. Выборы пройдут жестко. И в том числе, будет много всего в СМИ», — отметил Щербина.
От того, представители какой из сторон в итоге победят на выборах, зависит и расстановка сил в регионе на следующие пять лет: будет это эпоха затишья или же очередных межэлитных войн.
Впрочем, не все эксперты согласны с тем, что регион ждёт война компроматов в медиа. Например, политолог Ольга Кишаковская считает, что многие кандидаты в депутаты так и не освоили принципы работы с журналистами и не до конца понимают все преимущества сотрудничества со СМИ.
«Текущие праймериз „Единой России“ показали, что практически никто из депутатов, будущих кандидатов, в медийном поле себя не проявляет. Хотя, как раз праймериз — это идеальное время для агитации, позиционирования. На предварительном голосовании не распространяются никакие законодательные ограничения, касающиеся агитации. Но ЕР почему-то не воспользовалась этим преимуществом», — отметила политолог.
По мнению Ольги Кишаковской, пока партия власти и ее кандидаты не задали тренды борьбы и несколько упустили повестку.
«Хотелось бы призвать кандидатов более умело использовать информационный ресурс, работать активнее со своими пиарщиками, слушаться их, потому что пока, увы, многие кандидаты в информационном плане проигрывают», — сказала политолог.
В плане работы с новыми медиа особо выделились коммунисты. Достаточно активные странички в Telegram и Instagram есть у Артёма Самсонова, Надежды Телелюевой, Натальи Кочуговой. Там они делятся результатами своей работы, рассказывают о проектах, которые они курируют, общаются с горожанами и отвечают на их вопросы. И пусть к реальности некоторых достижений могут возникнуть вопросы, на избирателей такая открытость производит хорошее впечатление. На этом фоне выхолощенные странички с закрытыми комментариями некоторых единороссов заведомо проигрывают.
Новые медиа по новым правилам
Одним из наиболее обсуждаемых политических трендов уже не первый год остаются Telegram-каналы. Telegram стал ключевой площадкой для сливов компромата и «обмена любезностями» между политиками и представителями госструктур. Там обсуждают шансы на победу молодых игроков и разбирают «грязное бельё» матёрых политиков.
Безусловно, в Приморье тоже действует немало Telegram-каналов. Часть из них ведут журналисты и политологи, часть — политтехнологи, кто-то пытается сохранять анонимность, кто-то — размещает публикации от своего имени.
По мнению журналиста и автора канала «Типичный приморец» Александра Салкова, Telegram станет ключевой площадкой на будущих выборах.
«Это будет первая кампания, где данные ресурсы будут играть серьезную роль. В этой аудитории находятся авторы многих лидирующих каналов Приморья. На мой взгляд, все будет решать оперативность подачи информации. Кто быстрее интерпретирует то или иное событие, тот и победил. Убеждать проще, чем переубеждать. Кто лучше освоит новые способы подачи, тот и молодец», — отметил Александр Салков.
Однако с ним оказался не согласен политолог и автор канала «Тожеполитолог» Вячеслав Беляков. По его мнению, аудитория Telegram состоит в большей степени из представителей экспертного сообщества и слишком мала, чтобы влиять хоть на какие-то процессы.
«Как способ формирования элитной повестки они эффективны, как электоральной — нет. Единственное, для чего они нужны — для легализации контента», — сказал Вячеслав Беляков.
Остальные участники дискуссии отметили, что аудитории Telegram и других новых медиа противопоставлять некорректно. Начиная работу в социальных сетях, стоит учитывать, что Telegram главным образом предназначен для коммуникации с экспертным сообществом, а, например, Instagram уже позволит добраться до избирателей. А значит, и сообщения, транслируемые на этих площадках, должны различаться.
На законных основаниях
По мнению экспертов, работа в соцсетях должна войти в число приоритетов для политиков. Главным плюсом площадки является то, что она бесплатная, в отличие от традиционных СМИ (не берём в расчёт затраты на ведение аккаунтов). Однако есть и другое, менее очевидное преимущество. На данный момент социальные сети сохраняют статус территории правового нигилизма.
«Самое главное для нас сейчас — это повнимательнее относиться к тому, что мы делаем в интернете. Ориентир, насколько я понимаю, это все-таки сайты в сети Интернет. Именно сайты будут блокироваться в случае размещения незаконной агитации. Насколько хватит ресурсов, сил, нормативной базы, чтобы воздействовать еще и на социальные сети, я пока не готов сказать. Но призываю всех участников процессов к осторожности», — отметил заместитель председателя Избирательной комиссии Приморского края Роман Охотников.
После недавних изменений в закон об основных гарантиях избирательных прав, все, что размещено на сайтах кандидатов, проверяется профильными структурами. Избиркомы получили право жаловаться на несоответствующие требованиям агитматериалы в Роскомнадзор. Правда, искать самостоятельно нарушения пока никто не готов — нет необходимых ресурсов.
Как бы то ни было, медийное поле региона будет преисполнено разного рода политическими инсайдами и «чернухой» как минимум ближайшие полтора года: ведь в 2022 году состоятся выборы в Думу Владивостока. Калибр помельче, чем в кампаниях в Госдуму и ЗС ПК, однако амбиции многих заинтересантов вполне могут обеспечить достаточно захватывающее действо. А наблюдателям, как принято говорить в таких случаях, стоит запастись попкорном и наслаждаться происходящим.
Анна САТИМОВА