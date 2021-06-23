Сотрудники приморского ССК «Звезда» станут участниками проекта «Фабрика процессов»

В регионе стартует вторая стадия реализации нацпроекта «Производительность труда». На этом этапе к проекту подключилась и судоверфь «Звезда». Учить работников комплекса методам бережливого производства будут в июле 2021 года.
Однако привычный способ получения новых знаний оказался неприемлем для «Звезды», ведь рабочий коллектив судоверфи насчитывает несколько тысяч сотрудников. Чтобы не нарушать рабочие процессы было принято решение провести обучение на выезде. Чтобы обучить более 100 специалистов руководство предприятия в Большом Камне обеспечит экспертов транспортом, а также выделит специальное помещение. В случае успеха, формат из экспериментального перейдет в постоянный и станет доступен остальным предприятия.
Глава «Регионального центра компетенций» Александр Варченко рассказал, что учебная площадка «Фабрика процессов» открылась еще на исходе 2020 года. С момента запуска за знаниями сюда обратились несколько предприятий с приморской пропиской, которые участвуют в нацпроекте.
Новые знания уже получили 272 работника разных компаний Приморского края. Рекордсменом стало АО «Примавтодор»: обучение на «Фабрике процессов» прошли 52 его сотрудника. Вторую ступень с 41 специалистом занимает АО «Центр судоремонта “Дальзавод”».
Обучение на «Фабрике процессов» доступно каждому сотруднику предприятия, которое вошло или намерено присоединиться к нацпроекту. Высшее руководство и работник цеха вполне могут оказаться в одной группе, при этом они могут представлять даже разные компании. Более того, в процессе получения новых знаний они могут еще и ролями поменяться. Процесс обучения максимально приближен к реалиям с тем лишь отличиям, что проходит в мини-формате.
Главной задачей нацпроекта «Производительность труда», который глава государства Владимир Путин утвердил «майским» указом — внедрить культуру бережливого производства на средних и больших предприятиях основных несырьевых отраслей. Это должно обеспечить как минимум пятипроцентный прирост производительности труда за год.
В нацпроект «Производительность труда» уже вступили 23 предприятия. Кураторство 12 из них взял на себя Федеральный центр компетенций в области производительности труда, еще тремя занимается Региональный центр компетенций. Остальные предпочли заняться реализацией нацпроекта своими силами.