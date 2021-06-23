В больницу съездил — деньги вернули

То есть, если вы едете на прием к узкому специалисту во Владивосток, то можете быть уверены, что, если вы подпадаете под действие закона, вам вернут деньги за проезд. А сегодня добраться до столицы ДФО — особенно из отдаленных сел и городов края — совсем не дешево. Так что подспорье лишним не будет.