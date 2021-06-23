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В Приморье вводят дополнительные ограничения из-за COVID-19

23 июня 2021, 04:17
Фото: Медиахолдинг1Mi
Из-за ухудшения эпидситуации, связанной с коронавирусом, в Приморском крае вводят новые ограничения. Об этом сообщили в правительстве региона.

В сфере культурных и массовых мероприятий наполняемость зрительных залов ограничивается до 50%. То есть занято может быть не больше половины зала.

Кроме того, сотрудников вновь отправляют работать дистанционно.

«Работодателям нужно будут перевести на „удаленку“ до не менее 30% работников из группы риска (люди 65 лет и старше, граждане с хроническими заболеваниями, беременные), а также отстранить от работы людей с признаками коронавируса и контактировавших с ними. Совещания следует проводить при помощи сетей связи общего пользования», — отметили в правительстве края.

Работа общепита будет ограничена в период с 02:00 до 06:00 — в это время заведения могут обслуживать посетителей, но без посещения ими кафе или ресторана.

Стоит отметить, что данные ограничения не коснутся работы предприятий в зданиях аэропорта, морского и железнодорожных вокзалов.

Также, сотрудникам предприятий в сфере общественного питания нужно будет проводить дезинфекцию не менее двух раз в день.

Стоит отметить, что за последние сутки в Приморье зарегистрировали 110 новых случаев заболевания COVID-19, из которых 68 ­– из Владивостока. Всего с начала пандемии в крае заболели 45 932 человека. 84 выздоровели за этот день — всего выписаны 42 195 человек. 752 пациента не справились с заболеванием.

На данный момент в регионе вакцинировались от коронавируса 192 134 человека.

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#Новости#Владивосток#Коронавирус#COVID-19#Приморский край#Общество
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