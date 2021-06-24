Беговые лыжи для слепых

Всего в Приморье официально не менее трёх тысяч слепых и слабовидящих людей — и это только те, кто зарегистрирован в краевой организации Всероссийского общества слепых, а по неофициальным данным, людей с серьёзными проблемами зрения гораздо больше. При этом единственный центр реабилитации для инвалидов по зрению на Дальнем Востоке находится в Бийске, но он готов принимать из Приморья ежегодно лишь несколько инвалидов по зрению I группы. Непосредственно в Приморском крае создание центра реабилитации для инвалидов по зрению пока не представляется возможным — эту нишу восполняет общественная организация «Воскресенье».